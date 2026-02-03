【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の坂口健太郎が主演を務め、中野量太が「湯を沸かすほどの熱い愛」以来10年ぶりの完全オリジナル脚本となる映画「私はあなたを知らない、」が、2026年晩夏に公開されることが決定。ティザービジュアルと、坂口、中野のコメントが到着した。【写真】坂口健太郎、短髪＆ひげ姿で雰囲気ガラリ◆坂口健太郎、天涯孤独の難役を演じる坂口は髪を短くカットし、イメージをガラリと変えた姿で孤独な青年期