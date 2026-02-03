【モデルプレス＝2026/02/03】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（2026年3月27日公開）より、King ＆ Princeの主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像が解禁。あわせて、場面写真3点も公開された。【写真】キンプリ永瀬、26歳美人女優と見つめ合う◆「鬼の花嫁」主題歌とコラボした映像解禁先日、本予告映像と併せて、本作の主題歌が3月25日リリース予定のKing ＆ Prince「Wa