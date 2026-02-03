成長と意気込み青山学院大学・相模原キャンパスの並木道で、ドラ１コンビはプロでの飛躍を誓い、高く跳んだ。大勢の学生が見守るなか、「22歳のジャンプって、なかなか恥ずかしいっすよ（笑）」と照れた内野手・小田康一郎に対し、エース右腕の中西聖輝は淡々と意気込みを語った。「ケガして出遅れないことを念頭に置きながらキャンプに臨みたい。まずは……いや、まずはというのもおこがましいですが、何より日本のプロ野球で活躍