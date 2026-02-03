【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から登場した、ポムポムプリンのおもちゃに注目！ 第2弾から仲間入りしたのは、日常的にも使えそうなアイテムばかり。可愛いフォルムや見た目も相まって、思わずコンプリートしたくなるかも。今回は1月30日からの全種類ラインナップでラストチャンスを迎える、第2弾のイチオシのおもちゃをご紹介します。 文字盤まで可愛い！「ポムポムプリン とけい型 メモスタンド」