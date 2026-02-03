俳優で実業家の三山凌輝（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。ソロアーティストとしてデビューすることを発表した。 【写真】三山凌輝の新しいアーティスト写真髪形が新鮮！ 三山は「Artist『RYOKI MIYAMA』1st Digital single coming soon...⁡」と題して、短髪姿の新たなアーティスト写真を公開。ソロアーティストとしてのロゴも披露した。 三山は2025年4月に一部で婚約破棄