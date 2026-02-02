世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」。著名なメーカーが続々と新製品を発表するなか、孤高のラグジュアリースタイルで不動の地位を築く「D.A.D」が、新たな境地を切り拓いた。 ブースの象徴である金銀の「クリスタルベンツ」が煌々と輝く一方で、黒いボディとスモークレンズによるダークな世界観で異彩を放つのが、ジムニーノマドをベースに