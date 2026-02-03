俳優の筒井巧（61）が2日、自身のブログでパーキンソン病であることを告白した。 【写真】パーキンソン病を告白した筒井巧 筒井はブログを更新し、「私、筒井巧はパーキンソン病と診断されました」と公表。診断されたのは「もう6年前の2020年の事です」と明かし、「左手に振るえがあった為、病院で検査した結果パーキンソン病である事がわかりました」（原文まま）と記した。 現状について「今現