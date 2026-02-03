MBSの武川智美アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。3月末で退社し、今後はフリーアナウンサーとして仕事を続けることを報告した。 【写真】新しい一歩決意をつづった武川智美アナ 武川アナは「今日の『YouはこれからEvery day』の中でもお話させていただきましたが『MBSアナウンサー』と言えるのは3月31日までということになりました。」と伝えた。 57歳の決断を「応援してくださ