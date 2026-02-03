今日2月3日は冬型が緩み西から高気圧に覆われるでしょう。北陸以北の日本海側は午前中に雪が降りますが、午後は次第に止む見込みです。太平洋側は広く晴れて乾燥するため、火の元には注意が必要です。全国的に風が冷たく、寒さが続きます。北陸以北は午前中に雪きょうは北陸から北海道の日本海側では午前中に雪が降りやすい見込みです。一時的に雪の降り方が強まる所もあるでしょう。通勤・通学の時間帯は路面の凍結や吹雪による視