ゲーム販売プラットフォームの「GOG.com(GOG)」がLinuxに重点を置いた開発に着手することが、同社の求人情報から明らかになりました。Linux環境でのゲームプレイが一段と快適になる可能性があります。GOG adds Linux focus to GOG GALAXY engineering role, "Linux is next major frontier" - VideoCardz.comhttps://videocardz.com/newz/gog-adds-linux-focus-to-gog-galaxy-engineering-role-linux-is-next-major-frontier求人情