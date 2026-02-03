俳優の坂口健太郎（３４）が映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、今年晩夏公開）に主演することが２日、分かった。２人は初タッグになる。２０１６年の報知映画賞で４冠を獲得するなど国内外で高く評価された「湯を沸かすほどの熱い愛」以来、中野監督が１０年ぶりに完全オリジナル脚本を手がける作品。「罪と贖罪（しょくざい）、赦（ゆる）し」がテーマで、坂口は職場で出会ったシングルマザーに心を解放していく