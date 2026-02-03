Ｇ１・２２勝（重賞７０勝）を含む１１１９勝を挙げる国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が、３月３日に定年を迎える。牝馬３冠に輝いたアパパネとアーモンドアイなど、多くの名馬を送り出してきた名伯楽のホースマン人生もいよいよ最終コーナー。国枝師と開業当初から厩舎を支えてきた鈴木勝美助手（５９）が、これまでの道のりを対談で振り返る。スポーツ報知では定年が迫った調教師にスポットを当てた特集記事を随時、掲載する。（