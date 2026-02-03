MLB選手の2025年の平均年俸が472万1393ドル（約7.3億円）となり、過去最高を更新した。AP通信が報じている。選手会が公表したデータで、上昇幅は1.4％の増加にとどまった。平均年俸は、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンとなった2020年の翌年、2021年に368万ドルまで落ち込んだが、現在の労使協定下で2022年は14.8％増、2023年は7.2％増、2024年に2.9％増の465万5，366ドルとなっていた。選手会の数字は、8月31日時点