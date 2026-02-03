大分県竹田市は２日、市清掃センターに収集された一般廃棄物に放射性物質を含む「医療用セシウム針」とみられるものが混入していたと発表した。長時間触れなければ人体に影響はなく、被害の報告は入っていないという。市は同日午前、放射性同位元素などの規制法違反の疑いで大分県警竹田署に告発状を提出した。市によると、医療用セシウム針は、がん治療に使われる器具で、混入していた針状のものは長さ２・５センチ、直径１ミ