仲里依紗（36）が、今秋以降公開の映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督）に主演し、高校生役を演じることが3日、分かった。「まさか36歳で高校生の役をできるなんて！」と喜びを語っている。週刊少年ジャンプで連載された人気ギャグ漫画（仲間りょう作）の実写化で、家族4人全員が高校生になるという型破りな青春コメディー。仲は、主演香取慎吾（49）が演じる元サラリーマン、家谷一郎の妻、静香の役どころ。長男（齋藤潤＝18）と