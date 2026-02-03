香取慎吾（49）が今秋以降公開の映画「高校生家族」（瑠東東一郎監督）に主演し高校生役を演じることが2日、分かった。「涙涙の高校生役ゲットしました！」と喜びを語り、入学式での記念写真を公開した。週刊少年ジャンプで連載された人気ギャグ漫画（仲間りょう作）の実写化で、家族4人全員が高校生になるという型破りな青春コメディー。香取は「今日から父さんも高校生だ」と、長男（齋藤潤＝18）と同じ高校に通うことになった元