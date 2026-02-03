次の代表を担うであろう選手たちが続々と現れる日本に対し、そういった選手たちがなかなか現れない韓国サッカーに現地では懸念の声が相次いている。先日国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が発表した2025年のU-20アジアベストイレブン。日本からはFW塩貝健人、FW後藤啓介といった最多7名の選手が選出された。先日のU-23アジアカップでは2連覇を果たしたりと、日本サッカーがいかに若手育成にも力を入れていることが分かるだろう