日本の旧車をこよなく愛するアメリカ・テキサス州在住の米国人YouTuberスティーブが2026年1月30日、公式YouTubeチャンネル「スティーブ的視点 Steve's POV」に公開した動画で、アメリカの軽自動車オーナーが集うカーミーティングに参加した。 （関連：【画像あり】アメリカ人がハマる軽自動車の世界） スティーブは流暢な日本語で日本車の魅力を発信するYouTuberで、公式YouTube