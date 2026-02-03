モータースポーツ界を20年にわたり支配したクリスチャン・ホーナー氏が、ついにF1復帰に向けた具体的な条件を明かした。2025年7月のイギリスGP後にレッドブルから電撃解任された同氏は、2月3日にダブリンで開催されたイベントに出席し、「F1にはまだやり残した仕事がある」と語ったと『The Independent』が報じている。ただし、その復帰は単なるチーム代表としての現場復帰ではない。ホーナー氏は「勝てることが保証されたプロジェ