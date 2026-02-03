アメリカのトランプ大統領は、グラミー賞の授賞式でトランプ氏を揶揄した司会者を「哀れで才能がない」など批判し、提訴する意向を示しました。トランプ大統領は2日、自身のSNSで1日に行われたグラミー賞の授賞式について「最悪で見られたものではない」としたうえで、「ごみだ」と批判しました。授賞式では、トランプ政権の強硬な不法移民の取り締まりを批判する声が相次ぎました。また、司会を務めたコメディアンのトレバー・ノ