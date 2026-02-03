米歌手ビリー・アイリッシュ（24）が1日（日本時間2日）、ロサンゼルスで開催された米音楽界最高の栄誉とされる第68回グラミー賞で、移民・税関捜査局（ICE）を痛烈に批判した。「ワイルドフラワー」で最優秀楽曲賞を受賞したアイリッシュが「奪われた土地に不法な人間は存在しない。くたばれICE」とスピーチすると、大きな拍手が起こった。ほか、人気ラッパーのケンドリック・ラマーが年間最優秀レコード賞など最多5部門を受賞