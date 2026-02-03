TWICE（トゥワイス）のモモが、大胆な後ろ姿を公開し注目を集めている。2月2日、モモは自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字とともに写真を投稿した。【写真】モモ、“ほぼ丸見え”のランジェリー衣装公開された写真の中でモモは、鏡越しに自撮りをしている。細い紐数本だけで支えられたバックレススタイルのホワイトトップスを着用したモモは、贅肉ひとつない滑らかな背中のラインと、美しく鍛え上げられた脊柱起立筋を