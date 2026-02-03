違法スカウトグループ「ナチュラル」会長が奄美大島で逮捕された。ナチュラルは少なくとも全国に約1500人のスカウトを抱え、女性をスカウトして性風俗店などに派遣。年間45億円ほど稼いでいたとみられる。【映像】小畑容疑者（40）逮捕時の様子（実際の映像）その組織のトップである「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は、2023年に東京渋谷区で暴力団にみかじめ料60万円を支払った疑いで、潜伏先の奄美大島で逮捕され