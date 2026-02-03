かつて、繁華街の雑多さやカラーギャングの存在などから「治安が悪い街」というイメージが長く語られてきた池袋。株式会社CHINTAI（東京都港区）が実施した「池袋の治安イメージと再開発による意識変化」に関する調査によると、池袋の治安を「普通・良い」とした人が約6割となり、イメージが改善されていることがわかりました。では、池袋に「住みたい」と思う人はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果を見る】池袋の治安が「よ