仕事を失敗して落ち込んだ日に一目惚れ!?タレントの井上咲楽さんが、2026年1月23日に公式YouTubeチャンネルを更新し、彼女にとって人生初となるクルマを購入したことを明かしました。ある日、仕事で失敗をして落ち込んでいたという彼女。その帰り道にたまたま通りがかったのは「MINI」のディーラーで、展示してあったクルマを見て「すごいかっこいい」と思ったそう。【動画】超カッコいい！ これが「井上咲楽」が即決した初愛