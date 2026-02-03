横浜町田IC出口「居眠り運転大事故」の瞬間NEXCO中日本 東京支社は2026年1月24日、公式SNSを更新。【STOP！居眠り運転】と題し、事故の様子を映した動画を投稿しました。一体何があったのでしょうか。動画は夜の高速道路本線にあるカメラ映像です。本線からICの出口までが映るようになっており、周囲の景色や道路の構造物の特徴などから、東名高速上り線 横浜町田ICの出口のようです。【動画】「ええぇぇ…」 これが横浜町