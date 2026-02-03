CM連発で街中に浸透東京シリーズでの裏話を本人が披露ドジャースのミゲル・ロハス内野手は1月31日（日本時間2月1日）、ロサンゼルス市内で行われた”Homecoming: The Tokyo Series”の先行試写会に出席した。昨年3月の東京ドームで行われた開幕シリーズを振り返り、日本で最も印象に残った出来事として、大谷翔平投手にまつわるエピソードを明かした。地元メディア「ドジャース・ネーション」はX（旧ツイッター）に「ミゲル