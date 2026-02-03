横浜F・マリノスのFW宮市亮が２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントに出席。金メダル候補としてオリンピックを戦う、中京大中京高時代のクラスメイトについて語った。中京大中京高は屈指のスポーツ名門校として知られ、数々のトップアスリートを輩出している。実際、現在33歳の宮市と同じクラスには、昨年まで広島東洋カープでキャッチャーを務めていた磯村嘉孝、フィギュアスケ