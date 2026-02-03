【ニューヨーク＝木瀬武】２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前週末比５１５・１９ドル高の４万９４０７・６６ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。前週末に急落した金の先物価格の下げ幅が縮小し、下げ止まりへの期待から投資家心理が改善した。トランプ米大統領が２日、インドとの貿易交渉に合意したと発表したことも、相場を押し上げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１