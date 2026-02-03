ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するイタリア代表に昨季ロイヤルズのビンセント・パスクアンティノ内野手（２８）が、２日（日本時間３日）までに加わることが明らかになった。イタリア系米国人のパスクアンティノは、ロイヤルズでデビューしたばかりの２０２３年にもイタリア代表として出場したが、２０打数４安打、本塁打、打点は０に終わった。しかし、今回は３２本塁打、１１３打点とブレークした翌年