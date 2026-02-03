モデルの亜希が、元夫で元プロ野球選手・清原和博氏のオフショットをアップした。３日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに飲食店内のカウンター前に座り、白いボックス上に書かれている寄せ書きを見つめる清原氏の写真をアップ。「２０１６．２．２―２０２６．２．２１０年前のあの日何一つ忘れることのないあの日祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたｗまた今日から１０年頑張ると目標を立てた