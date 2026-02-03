1月29日、ABCテレビの増田紗織アナウンサーが朝の情報番組出演時の衣装をインスタグラムで公開し、注目を集めた。黒の長袖ニットに、スリットが印象的なグレーのマーメイドスカートを合わせた装いで、番組オフショットとして紹介された一枚だ。胸元にはさりげなく犬のピンバッジが添えられ、落ち着きの中にも遊び心が光るコーディネートとなっている。 スリットからのぞく脚元とハイヒӦ