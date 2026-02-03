NY株式2日（NY時間16:24）（日本時間06:24） ダウ平均49407.66（+515.19+1.05%） S＆P5006976.44（+37.41+0.54%） ナスダック23592.11（+130.29+0.56%） CME日経平均先物54055（大証終比：+1425+2.64%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が大幅反発となったほか、ナスダックも反発。序盤は先週までのネガティブな雰囲気を引き継ぎ、続落して始まった。週末にビットコインが売り込まれ、８万