米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.574（+0.051） 米10年債4.279（+0.044） 米30年債4.912（+0.039） 期待インフレ率2.340（-0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想を大きく上回り、景気判断の分岐点である５０を回復したことがポジティブ。サプライズとなった。また、オラクル＜ORCL＞の大型起