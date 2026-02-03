フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪代表の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が2日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで現地入り後初めて練習した。滑り始める前に五輪マークの近くで記念撮影。そこから氷の感触や会場の雰囲気を確認し、曲かけでは各パートを切り分けながら振り付けなどを確かめ合った。三浦「氷が凄く私たちの足に合っていて、いい感じにエッジをキャッチし