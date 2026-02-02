2026年秋冬パリメンズファッションウィーク期間中の1月21〜24日、「プーマ（PUMA）」が大型体験型イベント「スエード ハウス（Suede House）」 をパリ4区のマレ地区で開催した。【画像をもっと見る】同イベントは、半世紀以上にわたりスポーツ、音楽、ストリートカルチャーなどと密接に結びついてきたコートシューズ「スエード」にフォーカス。会場内には複数のテーマ空間が設けられ、「スエード」が歩んできた歴史と、その現