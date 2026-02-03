本日2月3日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「浪人を乗り越えた有名人」。最初のトークテーマ「どうかしていた私の浪人時代」では、医学部を目指し6浪したフリーアナウンサーの原千晶が「時間がもったいないので2種類のジャージを着回していた」、1浪し早稲田大学に進学した羽鳥慎一も「花火大会に行っても『早く終わらないかな』と思っていた」と語るなど、辛い浪人時代ならではの独特なエピソード