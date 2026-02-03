この記事をまとめると ■センチュリーはトヨタの最上級ブランドになることが発表されている ■新たに追加予定のクーペは助手席がオーナーの座るスペースとなる ■センチュリーSUVには3段階調光プライバシーガラスが採用されている トヨタが誇る最高級車「センチュリー」の行方 センチュリーは、初代モデルを1967年に発売したトヨタの最上級車種だ。後席にオーナーが座るショーファーカー（職業ドライバーが運転するクルマ）とさ