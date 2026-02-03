◇大阪マラソン2026(2月22日、大阪)2月22日に号砲の大阪マラソン。2日は大会公式サイトで出場選手が発表されました。国内招待選手では、前回大会4位で2時間5分58秒の記録を持つ細谷恭平選手(黒崎播磨)を筆頭に2024年大会で当時國學院大學3年時に2時間6分18秒で優勝を飾った平林清澄選手(ロジスティード)がエントリー。その他にも浦野雄平選手(富士通)、西山雄介選手(トヨタ自動車)、土井大輔選手(黒崎播磨)らの2時間6分台ランナー