街頭演説会場でスマートフォンを向ける人たち＝2日、岡山県内与野党の衆院選公約には、物価高対策や安全保障など争点の政策課題以外にもユニークな政策がある。自民党は「人とクマのすみ分けを実現する」と明記。防止柵の整備に加え、食肉としてのジビエ利用拡大に向けた支援を実施するとした。中道改革連合は週休3日制や時間単位の有給休暇取得を推奨。日本維新の会は「副首都」実現に向けて「副首都法」を制定し、東京一極