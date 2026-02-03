きょうは、日本海側の雪の範囲も次第に狭くなっていく見込みです。ただ、日本海側では、きのうからさらに積雪の増えた所があります。なだれや落雪、除雪中の事故に注意が必要です。全国的にこの時季らしい寒さで、晴れる太平洋側も北風が冷たく感じられそうです。日本海側は午前中を中心に雪が降りやすいですが、次第に冬型の気圧配置が緩んでいき、日中は雪の範囲も狭くなっていく見通しです。午後は、山陰なども日差しの届く所が