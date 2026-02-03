今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「浪人を乗り越えた有名人」。阿修羅、石川みなみ、上原浩治、えなりかずき、谷まりあ、たむらかえ、椿鬼奴、羽鳥慎一、原千晶、ひょっこりはん、檜原洋平（ママタルト）、まなぶ（カミナリ）、村井美樹が出演し、浪人時代の切なすぎる経験やどうかしていたエピソードを次々告白する。【写真】浪人経験の有名人たちが登場する『踊る！さんま御殿!!』最初のトークテーマ