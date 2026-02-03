元お笑いコンビ「アジアン」で女優の隅田美保が1日にインスタグラムを更新。ヘアスタイルを変えた最新ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】元アジアン・隅田美保“きれいなお姉さん”ショットから一変強烈メイク姿に反響2021年にコンビを解散し、以降は女優として活動している隅田。投稿の中で彼女は「3ヶ月前にマッシュウルフにしたのに髪が伸びるのが早くお次はボブヘアに。どう？」と最新ショット