元アイドルグループ「#2i2」のメンバーで、現在はグラビアを中心に活躍中の天羽希純が2日、自身のインスタグラムを更新し、「ツインテールの日」に合わせて自身のツインテールにした髪型を公開した。【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）その美貌と抜群のスタイルで、グラビアでも活躍中の天羽。この日は「ショートでもツインテールできたっ！」とつづり、耳元でまとまったツインテール姿を公開した。同日