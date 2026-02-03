連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に出演中の俳優・濱正悟が2日、自身のインスタグラムを更新。劇中キャラクターのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】“庄田先生”濱正悟のオフショットをもっと見るこの日の放送では、濱が演じる庄田多吉が、松江中学校に英語教師として就任する様子が描かれた。投稿では「庄田多吉、松江中学の英語教師になりました」とつづり、オフショットを披