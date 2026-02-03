松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が2日に放送され、主人公・聖子（松下）の弟で銀行員の光聖（中村海人）が記者の天童（宮沢氷魚）にある話を切り出すと、ネット上には「これは予想外」「ヤバい取引をしてしまいそう…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】今週もネット上で「人が良すぎる」の声が集