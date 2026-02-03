タレントの渡辺直美が２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。在住５年目を迎えた米国での生活を明かす一幕があった。英ＢＢＣが発表した２０２４年版の「世界の女性１００人」に選ばれるなど、大成功を収めている渡辺。自身の仕事内容について「ファッションの仕事、モデルとかの契約もそうですし、ディズニーの映画のアメリカの方の、本国の方の声優もやってます。レッドカーペットを歩くとか