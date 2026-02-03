感情が不安定な中学校1年生の娘を、心配しながら見守っていた友人。あるものを渡したことをきっかけに、少しずつ変化が見えはじめました。そこから、親子で大切な気づきを得た体験談です。 落ち着かない様子に悩んで 娘は幼いころから落ち着きがなく、多動気味。じっとしているのが苦手で、いつも何かに急き立てられているような様子がありました。感情の波も大きく、笑っていたかと思えば、数分後には急にふさぎこむこともあ