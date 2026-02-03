ブルージェイズが２日（日本時間３日）、現地７月１８日ホワイトソックス戦の試合前に１９９３年ワールドシリーズ第６戦の９回、ジョー・カーターが放った逆転サヨナラ３ランの銅像を本拠ロジャーズセンターの５番ゲートと６番ゲートの間に設置し除幕式を行うことが明らかになった。ワールドシリーズ優勝を決める唯一の逆転サヨナラ本塁打として語り継がれる一発は１９９３年シリーズ第６戦に飛びだした。２勝３敗のフィリーズ