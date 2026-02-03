温かく優しく燃える炎は、人々の心を落ち着かせ、癒しをもたらす。日本固有のろうそく「和ろうそく」の灯りだ。江戸時代には武家屋敷などで、現代の照明の代わりに用いられた。今も寺社や仏事で使われる。一方で「和ろうそくって何？」と知らない人も多いという。現在、和ろうそくを生産するのは、全国で20軒ほどしかない。兵庫県内で唯一、生産を手掛ける「松本商店」(西宮市)の代表取締役・松本恭和さんに、話を聞いた。絵付き